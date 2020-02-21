Губернатор открыл Олимпиаду сельских спортсменов Алтайского края

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Глава региона Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия 35-й зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края.

За медали будут бороться свыше 800 участников, представляющие 48 районов. В райцентр Алтайского района прибыла и многочисленная группа поддержки.

Губернатор поприветствовал собравшихся и поблагодарил организаторов за то, что они сохраняют традиции праздника, ставшего одной из визитных карточек Алтайского края.

"Сельский образ жизни, сельские территории для Алтайского края — это база, фундамент, — подчеркнул Томенко. — Мы продолжим делать все для того, чтобы они развивались, чтобы жизнь в сельских территориях становилась лучше".

Губернатор также вручил награды победителям соревнований среди спортивных семей с девочками и мальчиками.

В первом случае победила семья Ворониных из Новичихинского района. Второе место заняла семья Бендриковских из Рубцовского района, третье – Огневых из Алтайского района.

Среди семей с девочками золото досталось семье Морро из Михайловского района, серебро – Ядыкиных из Кытмановского района, бронза – Вопиловых из Благовещенского района.

В общекомандном зачете спортивных семей в тройку сильнейших вошли Благовещенский, Новичихинский и Михайловский районы.