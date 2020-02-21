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Умер актер из "Особенностей национальной бани"

, ИА "Амител"
Николай Тонский скончался на 52-м году жизни
Николай Тонский / Кадр из фильма 'Триста лет спустя'

Николай Тонский / Кадр из фильма "Триста лет спустя"

В Москве ушел из жизни артист Николай Тонский, сообщает Telegram-канал 112. Ему был 51 год. Причина смерти пока неизвестна.

Несколько лет назад актер пережил тяжелое ДТП, после которого так и не смог полностью восстановиться.

Звездный час Тонского пришелся на 1994 год, когда на экраны вышла комедия режиссера Виктора Волкова "Триста лет спустя". Также он снялся еще в нескольких известных кинокартинах. В их числе "Особенности национальной бани" и "Шоу-бой".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.02.2020 19:54
Медведь-шатун

Опять не дожил до пенсии, а впрочем не это главное, человек ушёл..

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