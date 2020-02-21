Две девочки пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Три человека пострадали в аварии с участием трех иномарок на трассе Барнаул – Новосибирск в Черепановском районе, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

На 131 км Чуйского тракта столкнулись автомобили Datsun, Honda Accord и Infiniti FX50. По предварительным данным правоохранителей, женщина, управлявшая Datsun, по касательной задела Honda, а следом протаранила Infinity, который двигался по встречной полосе.

В результате пострадала водитель Datsun и двое ее несовершеннолетних пассажирок 12 и 17 лет. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Кроме того, у девочек тупые травмы живота.

По факту аварии полицейские проводят проверки. Они выясняют все обстоятельства случившегося.