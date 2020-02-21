Водителям Камня-на-Оби подарили по пакетику чая на 23 Февраля

Женский патруль Каменской ГИБДД совместно с внештатными инспекторами 21 февраля поздравил водителей с наступающим Днем защитника Отечества.

Как сообщает газета "Каменские известия", водителям вручали подарки со словами "С 23 поздравляем! Праздник чаем отмечаем!".

В качестве презента от Госинспекции каждому водителю вручали по пакетику чая, открытке и памятке по безопасности дорожного движения.

Автомобилистов напутствовали ничего крепче чая не употреблять, соблюдать ПДД и желали никогда не попадать в аварии.

Отметим, что в этот же день барнаульские инспекторы ГИБДД проводят профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Для этого они используют метод "сплошных проверок".