Прибывшую из Китая девочку через суд госпитализировали на Урале

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил госпитализировать четырехлетнюю девочку, прибывшую из Китая, сообщает РИА "Новости".

Таким образом, признаны законными требования регионального управления Роспотребнадзора, которые отказывалась выполнить мать малышки.

Женщина с детьми прибыла из китайского города Санья 2 февраля, а через 11 дней девочка заболела. Медики диагностировали у нее ОРВИ.

С учетом того, что есть риск заражения коронавирусом, родителям выдали представление об изоляции ребенка и проведении биологической экспертизы. Они отказались.

Несмотря на это, по решению суда девочку положили в городскую больницу. Там она будет находиться до 26 февраля.