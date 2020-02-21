Жители Алтайского края смогут подзаработать на переписи населения

Жителям Алтайского края предложили подработать, став переписчиками Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как сообщили amic.ru в Алтайкрайстате, региону требуются на эту позицию 5,5 тысячи человек. С 4 по 27 октября каждому из них предстоит опросить около 550 человек.

"Мы готовы принять на работу совершеннолетних ответственных жителей региона, которые владеют элементарной компьютерной грамотностью, не имеют судимостей и, самое главное, придут к нам с пониманием того, за какое серьезное государственное дело они берутся", – уточнила начальник Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Заявки желающим подработать следует оставлять в территориальных подразделениях Алтайкрайстата. Например, в Барнауле соискателей ждут по адресу ул. Чернышевского, 57.

Более подробную информацию можно получить по телефонам 8 (3852) 20-04-77 (добавочный 1165) и 8-983-387-55-29.