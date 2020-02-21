Мать стоявшего на гречке ребенка приговорили к колонии

Мать восьмилетнего ребенка из Омска, которого отчим заставлял часами стоять коленями на гречке, приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, сообщает ТАСС. Ее сожитель отправится в тюрьму на 4,5 года.

Кроме того, с них в пользу несовершеннолетнего потерпевшего будет взыскано 400 тысяч рублей. В такую сумму оценили моральный вред, причиненный ребенку. Адвокат женщины намерен обжаловать приговор.

Следователям удалось доказать, что омич не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов.

После одного из таких истязаний мальчику удалось сбежать и пожаловаться соседу, который вызвал полицию.

Ранее появилась видеозапись, где видно, как мужчина издевается над ребенком.