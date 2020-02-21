Движение по всем трассам Алтайского края восстановлено

Проезд открыли по всем региональным трассам Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края.

После продолжительных метелей, обрушившихся на регион, несколько дорог оставались закрытыми из-за снежных заносов.

Ко второй половине 21 февраля дорожные службы полностью расчистили проезжие части. Сейчас движение по автодорогам осуществляется в штатном режиме.

Оперативную информацию о дорожной обстановке можно узнать по телефонам диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Напомним, на территории Алтайского края днем 19 февраля и сутки 20 февраля царила непогода. Серьезные неудобства водителям доставляли обильные снегопады и сильная гололедица. Кроме того, местами усиливался ветер до 12-17 м/с, а в южных районах были порывы до 22 м/с.