Россияне назвали свои любимые места в вагонах

Сотрудники онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, какие места в поездах предпочитают россияне. Результаты исследования опубликовало издание "Лента.ру".

73,6% опрошенных признались, что предпочитают спать на нижних полках, 5,2% – выбирают сидячие места, 3,6% – верхнюю полку, а 3% – боковую. При этом большинство из них в своем выборе руководствуются критерием безопасности.

Наиболее популярными вагонами стали те, что находятся в середине состава. Их выбирают 47,7% респондентов. 11,1% чаще заходят в головную часть состава, а 5,9% – в хвостовую.

Как ранее писал amic.ru, 17% россиян желают уехать в другую страну на постоянное место жительства. Причем наибольшее количество из них в качестве наиболее оптимальной страны для переезда назвали США.