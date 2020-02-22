Житель Алтайского края пропал в Крыму

В Крыму разыскивают уроженца Алтайского края. Известно, что 44-летний Евгений Дорогин приехал на полуостров и перестал выходить на связь. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Как сообщают в крымском МВД, не исключено, что мужчина ведет бродяжнический образ жизни.

На вид ему 45-46 лет, рост около 176 сантиметров, волосы светлые, худощавого телосложения, уши оттопыренные, брови густые прямые.

Среди особых примет — пятисантиметровый шрам от пореза на левом плече, нос искривлен, есть шрам на переносице.

Документов при себе у Дорогина нет.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят незамедлительно сообщить в полицию.