200 тест-систем для выявления коронавируса привезут в Барнаул

В ближайшие дни в Барнаул привезут новейшую разработку Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор": тест-системы для выявления у человека коронавируса.

Сейчас новинку распределяют между всеми регионами России. В Барнаул привезут партию из 200 штук.

Система предназначена для лабораторной диагностики. У всех, кто приезжает в край из Китая, будут брать мазок из носа и исследовать биоматериал на наличие вируса.

Так, вскоре в Барнаул должны вернуться 67 китайских студентов. Их сразу же отправят на карантин в санаторий или детский лагерь, где будут обследовать в течение двух недель. Как уже ранее сообщал amic.ru, в начале февраля несколько студентов жили в лагере "Кристалл" в Первомайском районе.

Добавим, что сегодня в Алтайском крае под наблюдением врачей находятся 142 человека. Их на дому ежедневно посещают врачи, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.