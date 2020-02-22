22 февраля в Алтайском крае потеплеет до +5°C

В субботу в Алтайском крае установится очень теплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

22 февраля в южных районах выпадет много мокрого снега. Наиболее сильные осадки ожидают в предгорьях. При этом ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу и налипание мокрого снега.

В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -1°C до -6°C (по югу – до +5°C), ночью – от -20°C до -25°C (в западных районах – от -14°C).

В Барнауле днем – от -2°C до -4°C. Осадков не ожидается. Гололед. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.