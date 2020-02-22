"Есть вечером можно". Фитнес-тренер развеял мифы о похудении

Прием пищи вечером нисколько не вреднее, чем утром, утверждает спортсмен, персональный тренер и управляющий мюнхенским фитнес-центром Озгюр Гюнес.

"Вашему организму все равно, когда он получает пищу, — цитирует слова специалиста "Лента.ру". — Чтобы похудеть, надо соблюдать дефицит калорий".

Он также развеял миф о том, что нельзя принимать много жиров, если нужно избавиться от жировых складок на животе.

По словам фитнес-тренера, жиры в пище нужны, но только полезные. Они содержатся в орехах и рыбе.

Желающим добиться плоского живота с "кубиками" следует помнить, что сколько бы они не качали пресс – мышцы не будут видны, пока есть высокий процент подкожного жира.

Поэтому не следует сдаваться, не заметив эффекта после нескольких занятий физической культурой, подчеркивает тренер. При регулярных тренировках и сбалансированном питании положительные изменения обязательно проявятся.