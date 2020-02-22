Женщине, спросившей Путина, как прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу

Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Как сообщает РИА "Новости", женщине нашли работу в медучреждении, где она будет развозить документы с водителем.

Предложение о трудоустройстве поступило и сыну женщины, который, по ее словам, долго не мог найти работу. Также власти пообещали сделать в ее квартире ремонт за государственный счет и предоставить путевку в санаторий.

В прошедшую среду Владимир Путин посетил Санкт-Петербург. Во время встречи с президентом женщина спросила, как прожить на 10 800 рублей в месяц. Он ответил, что "это очень трудно". Горожанку не устроил ответ, и она сказала, что на посту президента Путин получает гораздо больше указанной суммы.