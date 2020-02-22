Алтайский край стал лидером по доступности масленичных блинов

Аналитики IT-компании "Эвотор" подсчитали, в каких регионах России масленичные блины будут стоить дороже всего. Так, приготовление блинов на Масленицу дешевле всего обойдется в Алтайском крае.

В подсчетах использовался следующий рецепт блинов: два стакана муки, пол-литра молока, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла. На основе цен на ингредиенты "Эвотор" изучил кассовые чеки с 600 тысяч онлайн-касс в торговых точках России.

В среднем по России себестоимость 20 блинов (1 килограмм) составила 62 рубля, или 3 рубля за один блинчик. Самые доступные ингредиенты для блинов оказались в Алтайском крае – 45 рублей. Чуть дороже готовка двух десятков масленичных блинов обойдется жителям Новосибирской области – 53 рубля. А самые дорогие блины на Чукотке – 123 рубля, что почти в три раза дороже, чем на Алтае.