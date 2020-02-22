Опубликован перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Владимир Путин потребовал вдвое (до 90%) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, "проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки". Об этом говорится в перечне поручений президента по противодействию заболеванию, опубликованном газетой "Ъ".
Кроме того, президент поручил правительству обеспечить финансированием и разработать программы профилактики ключевых групп риска, в которых распространяется инфекция – секс-работники, наркопотребители, заключенные, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и другие. Также в документе говорится о необходимости увеличить охват тестирования на ВИЧ посредством диспансеризации.
Отмечается, что кабмину до 1 июля 2020 года поручено обеспечить разработку и утверждение новой стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года (сроки действующей истекают в 2020 году) с учетом рекомендаций ВОЗ.
Комментарии
На западе уже вакцину придумают до 30 то года,пока эти с программами своими запоздалыми
22.02.2020 11:28
- гость -
Сомнительно, если вспомнить про Эболу.
Уже есть вакцины раз в 2 месяца ставят вместо таблеток ежедневных.Так что не за горами.А наши терапию древнюю выдают до сих пор.
Многолетние наблюдения показывают, что поручения Владимира Владимировича - пустой трёп.
раз в 2 месяца ставят вместо таблеток ежедневных
Это не вакцина, а таблетки пролонгированного действия.
Может, для начала, лечить от такой жизни?