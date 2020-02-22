Опубликован перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Владимир Путин потребовал вдвое (до 90%) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, "проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки". Об этом говорится в перечне поручений президента по противодействию заболеванию, опубликованном газетой "Ъ".

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить финансированием и разработать программы профилактики ключевых групп риска, в которых распространяется инфекция – секс-работники, наркопотребители, заключенные, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и другие. Также в документе говорится о необходимости увеличить охват тестирования на ВИЧ посредством диспансеризации.

Отмечается, что кабмину до 1 июля 2020 года поручено обеспечить разработку и утверждение новой стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года (сроки действующей истекают в 2020 году) с учетом рекомендаций ВОЗ.