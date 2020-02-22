США провели учения на случай российского ядерного удара

Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

По его словам, речь идет о "небольших учениях", которые предусматривают внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией. По сценарию, Россия задействует ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса.

Отмечается, что в такой ситуации начинается разговор с министром обороны, а затем – с президентом, чтобы решить, какие действия предпринять дальше.

Также в учениях участвовали представители конгресса США, чтобы понять, как "происходит общение во время ядерного кризиса".

В ходе маневров США "сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия", сообщает Defense One со ссылкой на представителя американского Министерства обороны. По данным издания, учения прошли 20 февраля на базе Стратегического командования ВС США в Небраске.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может провести с Москвой и Пекином переговоры по сокращению ядерных запасов. По его мнению, с Россией получится договориться, а на Китай "будет оказано давление", и он присоединится к предпринимаемым усилиям.