Сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей

Сотрудники Санкт-Петербургского ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" устроили корпоратив с участием стриптизерши. Видеозапись опубликовал телеграм-канал "Двач".

Отмечается, что барышню пригласили на корпоратив в честь 23 Февраля. На кадрах видно, как полуголая девушка танцует среди работников морга, которые сидели за накрытым столом. За ее выступлением наблюдали мужчины и женщины, активно снимая происходящее на телефоны.

Новость о стриптизе в морге дошла до комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, который потребовал объяснений. Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз сначала заявил, что ничего не знает о мероприятии, но позже сознался, так как мужчина сам присутствовал на мероприятии и даже попал на видео.

Отмечается, что по факту произошедшего будет проведена проверка.