Сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей

Сотрудники Санкт-Петербургского ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" устроили корпоратив с участием стриптизерши. Видеозапись опубликовал телеграм-канал "Двач".
Отмечается, что барышню пригласили на корпоратив в честь 23 Февраля. На кадрах видно, как полуголая девушка танцует среди работников морга, которые сидели за накрытым столом. За ее выступлением наблюдали мужчины и женщины, активно снимая происходящее на телефоны.
Новость о стриптизе в морге дошла до комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, который потребовал объяснений. Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз сначала заявил, что ничего не знает о мероприятии, но позже сознался, так как мужчина сам присутствовал на мероприятии и даже попал на видео.
Отмечается, что по факту произошедшего будет проведена проверка.
Комментарии
господи, да что такого то? Люди отдыхают как хотят, что за бред то?
Для 22.02.2020 12:20 "господи", да пускай отдыхают...но на дому, в последнее время у таких людишек лампочка гаснет от вседозволенности. В школе тверк, в морге стриптиз...
Как хотят так и отдыхают
Самые работящие - работники морга. Даже если умирают - все равно на работу едут
Вадим
Может им и работу на дом брать?
хи-хи
А лампочка у них никогда не гаснет, над столами.
Ну хоть как-то оживили такое мрачное место, такие мрачные свои будни.
А почему авторы статьи решили, что сотрудники ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" это сотрудники морга. БСМЭ делает экспертизы и не относится к моргу. Что за бред!!!
Мне не жалко, за свои же...