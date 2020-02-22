Минздрав не выявил нарушений врачом, которая отказалась принять пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края не выявило нарушений этики и разглашения врачебной тайны в действиях врача-терапевта в поселке Ныроба, которая отказалась принимать пациента с ВИЧ. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в своем Instagram.

Мелехова уточнила, что комиссия министерства "побеседовала с участниками и свидетелями инцидента". Также она добавила, что "в данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами". По информации пермского издания 59.ru, самого пациента представители комиссии не опрашивали.

Напомним, недавно стало известно о том, как ВИЧ-инфицированный житель пермского поселка Ныроба, недавно освободившийся из колонии, обратился в местную поликлинику за помощью, однако врач-терапевт сбежала от пациента с криками: "Вы тут всех перезаражаете".