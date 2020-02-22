Мошенник, прикинувшийся сотрудником банка, похитил 500 тысяч рублей у барнаульца

51-летний житель Барнаула стал жертвой мошенника, который представился сотрудником банка и обманным путем лишил мужчину 500 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что барнаульцу позвонили якобы от лица службы безопасности банка и уверили, что его личный кабинет взломан, а с карты пытаются похитить деньги. Чтобы мужчина смог уберечь свои накопления, злоумышленник сказал, что нужно закрыть вклад, сняв с него все деньги, а затем провести транзакцию через один из банкоматов.

Потерпевший все выполнил по инструкции и перевел 500 тысяч рублей несколькими платежами. Вскоре мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в розыске.