Барнаулец призывает власти решить проблему с переселением из аварийного дома

Участник сообщества "Барнаул 22" рассказал о состоянии одного из аварийных домов в Барнауле. По его словам, дом на Советской Армии, 54, муниципалитет признал аварийным еще в 2013 году, но переселять жильцов планируют только в 2024 году.

В декабре прошлого года жителей дома обязали переехать в маневренный фонд или снять жилье: выяснилось, что кровля здания находится в критическом состоянии, и есть реальная угроза обрушения. К тому же приходится ежемесячно устанавливать маячки для наблюдения за трещинами в здании. Однако жильцы отказываются переселяться, так как состояние маневренного фонда еще более плачевное.

С ноября 2019 по февраль 2020 года в доме не могли прочистить канализацию, и все отходы вытекали прямо во двор. Также житель дома пожаловался на протекающую крышу.

Как отметил горожанин, он проживает в небольшой квартире, 19 квадратных метров, со своей семьей: женой, тремя детьми, один из которых инвалид, а также тещей-инвалидом.

Барнаулец призывает власти города и региона обратить более серьезное внимание на дома, находящиеся в аварийном состоянии, а также на людей, которые в них проживают.