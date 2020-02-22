Барьерист Сергей Шубенков пожертвовал призовые деньги на ремонт спортшколы в Барнауле

Барьерист Сергей Шубенков направил на благотворительность призовые за серебряную медаль, полученную в Катаре, передают "Вести Алтай".

Отмечается, что часть суммы Шубенков потратил на покупку баскетбольных и волейбольных мячей, лыжных комплектов, а также хоккейных клюшек для школы села Прутского Павловского района, которую спортсмен курирует.

Чемпион выделил 300 тысяч рублей на ремонт барнаульской школы олимпийского резерва № 2, выпускником которой он является и где тренируется. Также барьерист подарил учреждению новые беговые дорожки общей площадью 160 квадратных метров, которые первыми опробуют дети. Впрочем, потрачена еще не вся сумма.

"В спортивном зале СДЮШОР № 2 есть подтрибунное помещение. Сколько, наверное, в легкой атлетике я есть, столько я там занимаюсь, занимаюсь регулярно и до сих пор. В качестве доброй памяти о счастливых годах в этой спортшколе решил часть денег потратить на замену дорожек. Они были в неплохом состоянии, но там нюансы определенные есть по качеству, толщине покрытия – не совсем подходящие для тренировок. Я решил, что там нужно покрытие другое, связался с руководством школы, и мы совместными усилиями все это организовали. На благотворительность был миллион. Потратил еще не все, сейчас думаем, что сделать следующее. Надеюсь, что-нибудь придумаем", – заявил Шубенков.

Напомним, недавно барнаульца Сергея Шубенкова признали лучшим легкоатлетом десятилетия в беге на 110 метров с барьерами. В активе 29-летнего Шубенкова золотая медаль Чемпионата мира (2015), бронзовая медаль ЧМ-2013 и серебряная – ЧМ-2017, две золотые медали Чемпионатов Европы (2012, 2014), а также рекорд России (12,92 секунды).