15-летний подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который жестоко избил и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша. Подростка подозревают в покушении на убийство малолетнего, сообщается на сайте Следственного управления СК по Мурманской области.

"По данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу", – говорится в сообщении.

Сообщается, что ребенка от гибели спасли взрослые, которые вызвали на место происшествия скорую. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Нападавшего задержали. С учетом его отрицательных характеристик и жестокости совершенного нападения на 11-летнего ребенка, следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. Расследование дела взял под личный контроль руководитель регионального Следственного управления.