Шувалов: "Бизнесмены могут стать передовым классом в России"

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступил с идеей упомянуть российских бизнесменов в Конституции как передовой класс, сообщает ТАСС.
Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок внести в основной закон России определение предпринимательства как "деятельности, связанной с созданием ценностей". По мнению государственного деятеля, бизнесменов следует обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.
Шувалов напомнил, что последний раз определение предпринимательской деятельности давали в 1994 году. Однако за эти годы в международной и российской практике многое изменилось, а получение прибыли уже не является таким важным признаком в этом определении, считает глава госкорпорации.
Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ состоится в среду, 22 апреля. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.
Комментарии
"Бизнесмены могут стать передовым классом в России", если оттеснять с лидерских позиций чиновиков!
что за бред они несут?
это барыжье, было, есть и будет, как его не называй
Земля-крестьянам
Вода-матросам
Бизнесмены? Куча барыг и жулья...
Нарисовался, сверхчеловечишко, либералиссимус. Опоздал, сердешный. Не сегодня-завтра - из окон на асфальт, бум-с.
Шуваловы и не могут не требовать разбиения общества на классы. Барыгам эта идея понравится. Контрреволюция торжествует и закрепляет победу в конституции.
Г-н Шувалов уху ел.
Как-то работал у успешного бизнесмена. Он мог всех держать в страхе и был довольно предприимчивым, за счет этого и успешно работал.Но не мог без ошибок написать предложение, разговаривал исключительно матом и был алкоголиком. И это передовой класс?
значит пора и оставшимся предпринимателя валить из страны)
Испустил предсмертную вонь.