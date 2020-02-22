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Шувалов: "Бизнесмены могут стать передовым классом в России"

, ИА "Амител"
Такую поправку в Конституцию могут рассмотреть в ближайшее время
Фото: aboutspacejornal.net

Фото: aboutspacejornal.net

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступил с идеей упомянуть российских бизнесменов в Конституции как передовой класс, сообщает ТАСС.

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок внести в основной закон России определение предпринимательства как "деятельности, связанной с созданием ценностей". По мнению государственного деятеля, бизнесменов следует обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.

Шувалов напомнил, что последний раз определение предпринимательской деятельности давали в 1994 году. Однако за эти годы в международной и российской практике многое изменилось, а получение прибыли уже не является таким важным признаком в этом определении, считает глава госкорпорации.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ состоится  в среду, 22 апреля. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.02.2020 15:44
- гость -

"Бизнесмены могут стать передовым классом в России", если оттеснять с лидерских позиций чиновиков!

22.02.2020 15:57
- гость -

что за бред они несут?

22.02.2020 16:08
- гость -

это барыжье, было, есть и будет, как его не называй

22.02.2020 16:18
- гость -

Земля-крестьянам
Вода-матросам

22.02.2020 16:22
- гость -

Бизнесмены? Куча барыг и жулья...

22.02.2020 16:23
- гость -

Нарисовался, сверхчеловечишко, либералиссимус. Опоздал, сердешный. Не сегодня-завтра - из окон на асфальт, бум-с.

22.02.2020 16:24
- гость -

Шуваловы и не могут не требовать разбиения общества на классы. Барыгам эта идея понравится. Контрреволюция торжествует и закрепляет победу в конституции.

22.02.2020 16:31
Гость

Г-н Шувалов уху ел.

22.02.2020 16:42
- гость -

Как-то работал у успешного бизнесмена. Он мог всех держать в страхе и был довольно предприимчивым, за счет этого и успешно работал.Но не мог без ошибок написать предложение, разговаривал исключительно матом и был алкоголиком. И это передовой класс?

22.02.2020 16:44
- гость -

значит пора и оставшимся предпринимателя валить из страны)

22.02.2020 16:45
- гость -

Испустил предсмертную вонь.

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