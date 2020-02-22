Шувалов: "Бизнесмены могут стать передовым классом в России"

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов выступил с идеей упомянуть российских бизнесменов в Конституции как передовой класс, сообщает ТАСС.

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок внести в основной закон России определение предпринимательства как "деятельности, связанной с созданием ценностей". По мнению государственного деятеля, бизнесменов следует обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.

Шувалов напомнил, что последний раз определение предпринимательской деятельности давали в 1994 году. Однако за эти годы в международной и российской практике многое изменилось, а получение прибыли уже не является таким важным признаком в этом определении, считает глава госкорпорации.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ состоится в среду, 22 апреля. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.