"Какой ты на фиг танкист". В каких войсках тебе служить?

Сегодня, в День защитника Отечества, представим, что к службе в армии годен каждый. Осталось только выяснить, в каких видах войск получится проявить себя лучше всего. Пройдите наш тест и узнайте свои возможности. Ну а потом смело отправляйтесь праздновать 23 Февраля.