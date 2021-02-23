"Какой ты на фиг танкист". В каких войсках тебе служить?

Сегодня, в День защитника Отечества, представим, что к службе в армии годен каждый. Осталось только выяснить, в каких видах войск получится проявить себя лучше всего. Пройдите наш тест и узнайте свои возможности. Ну а потом смело отправляйтесь праздновать 23 Февраля.
Комментарии
В аэросанных войсках!
а у меня ни чего не происходит - пустой квадрат...
В заголовке ошибка. Амик тест на грамотность не прошел
Полудохлики сначала косят от армии, а потом больше всех жрут на 23 февраля считая себя защитником "в перспективе". Смех и грех.
А я всегда говорю, что не служил. И мне все хитро подмигивают, мол трынди дальше. Чо мне делать?
Конный водолаз!!!
заключение - танкист, на самом деле в 1982-1984 гг служил старшим стрелком (пулемёт РПК) в пограничных войсках
По тесту ВМФ куда хотел, а служил в танковой бригаде СВЯЗЬ
По тесту,связь.Служил в ВМФ (89-92) пост связи с авиацией.