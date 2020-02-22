Смертельное ДТП случилось на сибирской трассе

Четыре человека погибли во встречном ДТП в Новосибирской области, сообщается на региональном сайте ГУ МВД.

Отмечается, что в 21 февраля в 21:00 в Убинском районе Новосибирской области 26-летний водитель автомобиля Opel Astra двигался по трассе Р-254 и выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик DAF. В результате столкновения на месте погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки. Позже в больнице от полученных ранений скончалась женщина 1993 года рождения, которая тоже была пассажиром легкового автомобиля.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, погибла семья.