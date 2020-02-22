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Сериал "Друзья" вернется на экраны

, ИА "Амител"
Новый эпизод выйдет уже в мае
Фото: google.com

Фото: google.com

HBO анонсировал выход нового спецвыпуска сериала "Друзья". Серию покажут на стриминговом сервисе HBO Max в мае 2020-го, сообщает WarnerMedia.

На экраны вернется весь звездный состав – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Каждый актер получит за съемки не меньше 2,5 миллиона долларов. 

В ноябре 2019 года уже ходили слухи о том, что HBO планирует снять продолжение культового сериала. Однако его создатели отказались от комментариев. Актерский состав также отрицал эту информацию, утверждая, что вероятность выхода продолжения равна нулю.

Сериал "Друзья" признан одним из лучших в истории американского телевидения и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Премьера сериала состоялась 22 сентября 1994 года, а последний выпуск был показан 6 мая 2004 года.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.02.2020 17:32
гость

Отлична новость, жду с нетерпением.

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