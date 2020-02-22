Кафе "Каспий" загорелось в Барнауле

Барнаульское кафе "Каспий", которое находится на пересечении улиц Челюскинцев и Партизанской, загорелось, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По прибытию подразделений пожарных шел дым из-под крыши заведения. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС уже устранили возгорание.

Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается.

Вчера также стало известно о том, что в одном из жилых домов Камня-на-Оби взорвался газовый баллон, из-за чего случился пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Хозяева дома уточнили, что взрыв произошел во время приготовления пищи. Незадолго до этого они поменяли пустой баллон на полный.