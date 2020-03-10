Заботливый и бережливый: за что клиенты Tele2 любят Личный кабинет

Личный кабинет и мобильное приложение "Мой Tele2" открывают новые возможности для абонентов оператора. В первую очередь, это удобный способ самостоятельно управлять услугами и контролировать расходы. Больше не нужно звонить оператору или обращаться за помощью в салон связи – почти любой вопрос можно решить самому в два клика.

Абоненты Tele2 активно пользуются предоставленными возможностями: к концу 2019 года число пользователей личного кабинета выросло в два раза по сравнению с началом года. Чем сервис заслужил признание пользователей? Разбираемся в его функционале.

Заботится о тебе

... и о твоем чувстве собственного достоинства. Здесь ты главный и можешь управлять, выбирать и регулировать.

Можно управлять тарифным планом: регулировать количество минут и гигабайт, добавлять пакеты трафика и нужные услуги. В Личном кабинете можно сравнить условия тарифов и подобрать для себя оптимальное решение.

Можно выбирать услуги на своем номере: добавлять безлимитные подписки и услуги, которые помогут экономить за границей, устанавливать мелодию вместо гудков, отключать услуги, которые больше не актуальны.

Можно в два клика заказать детализацию, посмотреть свой баланс, количество минут, гигабайт и SMS, оставшихся до списания абонентской платы, и основные направления расходов на мобильную связь. Можно пополнить счет и подключить "автоплатеж" с возможностью оплаты через Apple Pay и Google Pay.

Заботится о близких

Tele2 позволяет делиться гигабайтами с близкими. У вас появился лишний трафик. А ваш друг, наоборот, оказался офлайн. Буквально за пару минут вы можете поделиться с ним лишними "гигами", которые он волен потратить по своему усмотрению – например, скачать фильм на вечер, разобрать почту или лишний раз полистать социальные сети.

Чтобы поделиться гигабайтами, достаточно быть абонентом Tele2 и пользоваться любым тарифом открытой линейки "Мой Tele2". Сервис, кстати, абсолютно бесплатный и доступен в Личном кабинете Tele2.

Помогает экономить

Более 20% абонентов Tele2 открывают приложение оператора, чтобы зайти на "Маркет Tele2". В Сибири этим сервисом пользуются более 400 000 абонентов.

"Маркет Tele2" – это бесплатная онлайн-площадка для покупки и продажи пакетов минут, гигабайт и SMS. Лоты формируют абоненты Tele2, при этом оператор гарантирует, что покупатель получит приобретенный пакет, а продавец – средства на баланс мобильного телефона.

Чтобы разместить лот для продажи, нужно выбрать подходящий раздел на площадке – минуты, гигабайты или SMS – и нажать кнопку "Сформировать лот". Далее можно выбрать объем лота для продажи, а также установить его стоимость.

Продавать минуты и гигабайты могут пользователи доступной для подключения тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифа "Премиум". А покупать лоты могут абоненты любых пакетных тарифов, в том числе архивных. Между прочим, на момент написания этого текста на "Маркете Tele2" продавалось более 350 тысяч SMS, более 45 млн минут разговора, 1,5 Петабайта интернет-трафика (это, если что, более полутора миллионов гигабайтов).

Дарит подарки

Хотите серебряную подвеску или серию бесплатных онлайн-уроков английского только за то, что вы абонент Tele2? Бонусы и подарки для вас уже приготовлены, даже если вы были не в курсе. Личный кабинет и мобильное приложение "Мой Tele2" открывают доступ каждому абоненту к программе лояльности "Больше". И снова никакой "обязаловки": подарки будете выбирать сами! Кому-то актуальнее дополнительный месяц рассрочки по карте "Совесть", потому что он уже нацелился на покупку новой мультиварки. А кому-то – три бесплатные книги от "ЛитРес", чтобы не скучать в самолете до Пхукета. Но вишенка на торте – это, конечно, кешбэк. Вы просто делаете покупки на любимых сайтах вроде AliExpress и iHerb, бронируете жилье на "Букинге", ездите на "Яндекс.Такси", а процент от каждой потраченной суммы падает вам на счет мобильного. Круто? Тогда заходите в Личный кабинет прямо сейчас, выбирайте предложение программы "Больше" и вперед, наслаждаться привилегиями.

Бережет конфиденциальность

Tele2 предоставляет услугу "Второй номер". Это параллельный номер, предназначенный для временного использования. Фишка в том, что для его подключения не нужно покупать SIM-карту и искать второй телефон.

Виртуальный номер подходит тем, кому необходим другой контактный номер на короткий период или для каких-то конкретных целей. Например, если человек хочет выложить в интернет объявление о продаже, но не хочет использовать для этого личный телефонный номер.

Виртуальный номер связан с реальным номером мобильного телефона, и все звонки и SMS на виртуальный номер поступают на него. Такой номер можно заказать через приложение или посредством SMS.

Краткая статистика

Компания Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами в Сибири. Большинство клиентов (59%) заходят в Личный кабинет, чтобы просмотреть свои услуги. Примерно половина – использует виджет. Столько же пользователей открывает "Мой Tele2", чтобы просмотреть карточку своего тарифа.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 20% абонентов. Именно столько клиентов корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, а также активируют дополнительные услуги. 26% пользователей через приложение "Мой Tele2" получили новогодний подарок от оператора.

"Популярность приложения "Мой Tele2" − логичный ответ наших абонентов на тренд диджитализации. Наши клиенты уходят в "цифру" и все чаще используют онлайн-сервисы для решения прикладных задач. И приложение "Мой Tele2" максимально функционально, удобно и безопасно отвечает этим запросам", – считает коммерческий директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Максим Соловьев.

Это подтверждает и исследование Центра цифровой экспертизы Роскачества, согласно которому приложение "Мой Tele2" стало лидером в российском сегменте в магазине GooglePlay. Оно признано лучшим среди 18 приложений мобильных операторов в рейтинге приложений для Android. Максим Соловьев добавляет, что Tele2 получил максимальный балл среди участников исследования по безопасности, производительности и надежности приложения.