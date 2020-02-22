Жительница Барнаула обманом получила грант на 863 тысячи рублей

В Барнауле вынесли приговор предпринимательнице, которая незаконным путем получила грант на дорогостоящее оборудование.

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, горожанка обратилась в комитет по развитию предпринимательства с целью получить грант на дорогостоящее оборудование. Представив поддельные документы, ей выдали грант на 863 тысячи рублей.

Однако позже выяснилось, что нужное оборудование у женщины уже было, а всю полученную сумму она потратила на погашение долга перед одним из своих поставщиков. Также эту информацию подтвердили свидетели.

Злоумышленнице назначили четыре года лишения свободы условно со штрафом в 25 тысяч рублей и лишили права заниматься административно-распорядительной работой в течение двух с половиной лет.

