Алтайский актёр сыграл гея и перестал быть гомофобом

24-летний выпускник АГИК Максим Чигуров сыграл роль гея в спектакле современного российского драматурга Ярославы Пулинович "Тот самый день". В своей авторской колонке молодой актер рассказал о том, как сыграл персонажа-гея и перестал быть гомофобом.

Максим Чигуров пишет, что родился и вырос в Бийске — городе, в котором "невозможно не быть абсолютным гомофобом". По словам актера, им он и являлся.

Когда Чигуров с коллегами начал читать пьесу "Тот самый день", он решил сделать все, чтобы роль гея ему не досталась. "Не хотелось примерять это на себя, ведь когда начинаешь что-либо пробовать как актёр, в этом же нужно копаться, а я в этой теме рыться не хотел. Фрагменты пьесы, которые затрагивали эту историю, читал с отвращением, но звёзды сложились так, что именно эта роль мне и досталась", — пишет Чигуров.

Первоначально у актера была паника, но режиссер спектакля убедила его, что он играет не гея, а человека, который просто любит другого человека. Благодаря этому он смог посмотреть на геев с человеческой точки зрения, а не гомофобской.

Как отмечает Чигуров, привыкнуть ему к роли было сложно, да и его коллега по спектаклю, который играл его возлюбленного, тоже был не в восторге. Однако благодаря фильму "Горбатая гора" с Хитом Леджером и Джейком Джилленхолом и поддержке девушки, актеру удалось получить вдохновение и не бросить спектакль.

После выступления над актером подшучивали коллеги, мол, начал работу в театре с такой роли. После этих шуток Чигуров понял, что ощущают на себе открытые геи, хоть и осознает, что реальность и театр — не одно и то же. Благодаря этой роли молодой актер смог расширить свои границы и понять, что гомофобия — это плохо.

"...Самое главное — нужно понимать, что это такие же люди, но с каким-то своим видением, мироощущением, что вовсе не означает, что их нужно делать какими-то изгоями и гнобить их. В постановке мой персонаж раскрывается и становится понятно, что чураться таких людей не нужно, что это такие же люди, как мы, и ничего плохого в их любви нет", — заключает актер.