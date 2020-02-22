В Алтайском крае эпидпорог по ОРВИ превышен на 29%

С 10 по 16 февраля 2020 года в Алтайском крае зафиксировали 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Таким образом, эпидемический порог на 29%, сообщает "Катунь 24".

Среди заболевших ОРВИ отмечена циркуляция сразу нескольких вирусов гриппа, а также вирусов негриппозной этиологии. Сообщается, что 69% заболевших являются детьми до 14 лет. При этом эпидемпорог, несмотря на превышение на 29%, в сравнении с предыдущей неделей снизился на 13%.

В данный момент в регионе продолжаются ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях, а также в сферах обслуживания, торговли и транспорта.

По причине отсутствия в классе более 20% детей из-за заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае приостановлен учебный процесс в 25 школах и 27 детских садах. Частично (по классам и группам) прекращена деятельность в 143 классах 60 школ, а также в 17 группах 12 детсадов.