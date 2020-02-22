Попытавшийся убить ребенка подросток из Мурманской области оказался убийцей

15-летний подросток из Кандалакши Мурманской области, который накануне жестоко избил ребенка и закопал его в снегу, оказался убийцей, сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, в 2017 году от рук подростка Кирилла Г. погиб мальчик 2009 года рождения — он столкнул малыша с дамбы и наблюдал, как тот тонет. По некоторой информации, рассказывая о том убийстве инспектору по делам несовершеннолетних, Кирилл улыбался.

Также сообщается, что с 2016 года Кирилл избил по меньшей мере шесть мальчиков и девочек 2005-2008 годов рождения. Однако к ответственности подросток привлечен не был, потому что он болеет астмой.

Напомним, что сегодня стало известно о том, как подросток из Мурманской области до потери сознания избил 11-летнего ребенка и закопал его в снегу. Ребенка удалось спасти, а подростку грозит уголовное наказание.