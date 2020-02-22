Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации

Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, которые предоставляют работникам в возрасте 40 лет и старше отгул на один день для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поправки в закон были разработаны Министерством труда, в соответствии с которыми работники в возрасте от 40 лет могут получить "ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка".

Отмечается, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию доступнее и поспособствует увеличению продолжительности активной трудовой жизни.



