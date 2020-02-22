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Максима Каца и 15 его сторонников исключили из "Яблока"

, ИА "Амител"
Деятель назвал это решение смешным
Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Федеральное бюро "Яблока" исключило 16 человек, в том числе Максима Каца, сооснователя фонда "Городские проекты", который был создан совместно с блогером Ильей Варламовым. Бюро партии сочло, что Кац и его сторонники нанесли партии политический ущерб, сообщается на официальном сайте "Яблока".

Отмечается, что Кац пытался возглавить московское отделение партии путем создания в нем "искуственного большинства" из своих сторонников, не принимавших самостоятельного решения. Как заявило федеральное бюро партии, Кац стремился организовать внутри "Яблока" секту с собой во главе.

Также сказано, что борьба Каца и его единомышленников за контроль над московским отделением "в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениям".

Сам Кац решение бюро назвал смешным и напомнил, что московское отделение "Яблока" уже пыталось исключить его из партии в 2017 году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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