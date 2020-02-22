Самую красивую девушку Сибири и лучшего парня Барнаула выберут 29 февраля

29 февраля в Барнауле выберут обладателей титула "Мистер Барнаул – 2020" и полуфиналисток конкурса "Королева красоты России – 2020".

Подписчики сообщества amic.ru в соцсети "ВКонтакте" тоже смогут повлиять на исход конкурса и выбрать победителей в номинации "Онлайн". Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти по этой ссылке и сделать свой выбор.

Лучшие парни города и самые красивые девушки Сибири продемонстрируют свои таланты перед жюри в банкет-холле "Времена года" 29 февраля в 18:00 по адресу ул. Солнечная Поляна, 15. Главным организатором конкурса выступает модельное агентство Татьяны Жилиной.