Житель Бийска заснял фасад в момент его разрушения

Подписчик сообщества "Инцидент Бийск" поделился фотографией рухнувшего на его глазах фасада кирпичной многоэтажки, расположенной на одной из центральных улиц Бийска.

Проходя мимо здания, бийчанин обратил внимание, что часть фасад была мокрой. Горожанин решил заснять это на камеру и сразу же в момент запечатления снимка фасад начал рушиться прямиком с пятого до второго этажа.

Как отметил очевидец, прохожим чудом повезло, так как кирпичи и части раствора рухнули буквально спустя пару секунд после того, как под этой стеной проходили люди.

Комментаторы шутят, что снимок постановочный и кто-то просто забрался на крышу и ударил по ней молотком ради такого кадра.