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"Таких, как Rammstein, сотни". Лев Лещенко раскритиковал новый клип Тилля Линдеманна

, ИА "Амител"
По мнению исполнителя, Россия – нравственная и православная страна, которой не нужно навязывать неправильные ценности
Фото: star-magazine.ru

Фото: star-magazine.ru

Певец Лев Лещенко раскритиковал порнографический клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Till the End. Об этом сообщается на сайте радиостанции "Говорит Москва".

Лещенко заявил, что таких, как Rammstein, сотни и поэтому им надо жить, предлагая какие-то конфликтные вещи:

"Ну Rammstein и Rammstein, таких сотни, понимаете? Но им надо жить, поэтому каждый предлагает какие-то конфликтные вещи. Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит. Я видел такие вещи, когда команда рок-н-ролла занимается любовью на сцене, но это омерзительно. Для этого есть другие аудитории – спальня, кухня, природа, в конце концов. Это не ханжеские рассуждения", – отмечает артист.

Музыкант отметил, что Россия – нравственная и православная страна. Поэтому не нужно навязывать ей неправильные ценности. А поступок русских девушек, которые снялись в порноклипе Линдеманна, он назвал бездуховным. Также Лещенко предположил, что новый проект Тилля Линдеманна просуществует недолго. По мнению музыканта, перспектива у нового проекта на полгода.

Напомним, вышедший 14 февраля дебютный клип Till the End с нового сольного проекта Тилля Линдеманна под названием NA CHUI, привлек большое внимание пользователей интернета. Российские девушки, снявшиеся в клипе, стали получать угрозы от пользователей, а активист из Новосибирска направил требование мэру города отменить концерт группы Lindemann, который состоится 17 марта в Экспоцентре.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.02.2020 21:38
- гость -

Кто такой - Лещенко?

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