Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ критической

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с распространением ВИЧ в России является критической.

"Есть надежда, что действия по преодолению критической ситуации в России будут усиливаться", – прокомментировал Кудрин в своем "Твиттере" заметку газеты "Коммерсантъ" о поручениях президента России Владимира Путина по ситуации с ВИЧ в стране.

Напомним, сегодня СМИ опубликовали перечень поручений президента по борьбе с ВИЧ. Владимир Путин потребовал вдвое (до 90%) увеличить охват антивирусной терапией россиян с ВИЧ, а также обеспечить финансированием и разработать программы профилактики ключевых групп риска, в которых распространяется инфекция.