"АлтайБаскет" без проблем разобрался с "Нефтехимиком"

Очередной матч баскетбольной Суперлиги-2 состоялся в Барнауле сегодня, 22 февраля. "АлтайБаскет" принимал тобольский "Нефтехимик".

Барнаульцы оказались сильнее в каждой четверти матча: 21:13, 15:10, 21:13, 17:15. В итоге уверенная победа со счетом 74:51. Самыми результативными в составе "АлтайБаскета" стали Илья Ашмаров и Артем Кузьмин, они набрали по 12 очков.

Завтра, 23 февраля, барнаульские и тобольские баскетболисты проведут повторную встречу. Она состоится в спорткомплексе "Победа". Начало в 17:00.