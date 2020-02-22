Маршрутка врезалась в учебный автомобиль в Барнауле

Сегодня, 22 февраля, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автомобиля – маршрутное такси № 58 и учебное авто, за рулем которого находился курсант автошколы.

Как сообщают в паблике "Инцидент Барнаул", водитель легковушки хотел пропустить пешехода на переходе на улице Георгиева, но, вероятно, сделал это слишком резко, и маршрутка врезалась в задний бампер учебного автомобиля.

Вина за инцидент может лежать как на неопытном автомобилисте, так и на водителе маршрутки или на внезапно выбежавшем пешеходе. Впрочем, подписчики сообщества разделились во мнениях, и у многих есть своя точка зрения на произошедшую ситуацию.