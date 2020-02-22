Москвич получил 25 административных штрафов за один день

Москвич Завертяев В. В. за один день получил 25 штрафов. Суд признал жителя столицы виновным по административным делам о демонстрации нацистской символики и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает издание "МБХ Медиа".

Отмечается, что москвичу дали 12 штрафов за размещение в соцсети "ВКонтакте" рун "Одал" и "Альгиз", пять штрафов присудили за фотографию с символом "Черное солнце", еще четыре штрафа Завертяев получил за фото с символикой танковой дивизии "Мертвая голова" и один штраф – за флаг и герб Третьего рейха.

Также три штрафа москвичу присудили за размещение в социальной сети песен "Красный террор" группы "Коловрат", "За новый рассвет" группы "Доберман", а также "Иммигрант" группы "Банды Москвы". Все они включены в список экстремистских материалов.

Завертяев признал свою вину. Он сознался, что сохранил эти материалы для себя и не собирался с ними ничего делать. Также он добавил, что ему было неизвестно о включении песен в список экстремистских материалов, и уже удалил их. За каждый штраф москвичу придется заплатить по одной тысяче рублей.