"Диктант Победы" вновь напишут в Алтайском крае

Алтайский край вновь примет участие во всероссийском тесте на знание истории Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла в 2019 году на пяти площадках.

В этом году тест напишут более чем на 70 площадках во всех городах и районах края. Организатором выступает партия "Единая Россия".

По словам координатора партийного проекта "Историческая память" Сергея Завалихина, тест смогут написать несколько тысяч желающих любого возраста. Например, в 2019 году "Диктанте Победы" писали школьники, студенты, взрослые и даже сами ветераны Великой Отечественной войны.

В 2020 году мероприятие по всей России пройдет 24 апреля.

Конкретный список площадок "Диктанта Победы" в Алтайском крае утвердят в марте.