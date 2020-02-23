Слабый снег и 0°С: какой будет погода на Алтае в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в Алтайском крае установится теплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

23 февраля в отдельных районах региона выпадет снег. Ветер будет дуть северный, со скоростью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу. Утром изморозь и туман. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от 0°C до -5°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет держаться на уровне от -2°C до -4°C. Синоптики ожидают слабый снег и сильную гололедицу на дорогах. Ветер, как и по краю, северный, 2-7 м/с.

В связи с сильной гололедицей следует с особой осторожностью передвигаться по дорогам. Чтобы избежать ДТП, необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и садиться за руль трезвым.