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Слабый снег и 0°С: какой будет погода на Алтае в День защитника Отечества

, ИА "Амител"
Автомобилистов ожидает сильная гололедица
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В День защитника Отечества в Алтайском крае установится теплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

23 февраля в отдельных районах региона выпадет снег. Ветер будет дуть северный, со скоростью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу. Утром изморозь и туман. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от 0°C до -5°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет держаться на уровне от -2°C до -4°C. Синоптики ожидают слабый снег и сильную гололедицу на дорогах. Ветер, как и по краю, северный, 2-7 м/с.

В связи с сильной гололедицей следует с особой осторожностью передвигаться по дорогам. Чтобы избежать ДТП, необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и садиться за руль трезвым.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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