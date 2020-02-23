Верховный суд Республики Алтай рассмотрит апелляцию Виктора Облогина

Верховный суд Республики Алтай рассмотрит апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба городского суда.

"В судебном заседании более 70 раз объявлялся перерыв, четыре раза производство по делу приостанавливалось в связи с болезнью Облогина В.А., – уточнили в инстанции. – На момент окончания апелляционного оформления объем уголовного дела составил 51 том".

Следствие установило, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Он, используя свое служебное положение, похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей.

Кроме того, незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов более 17 млн рублей. Также Облогин предоставил обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей.

Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил в связи с его обжалованием. Сейчас бывший глава города находится под подпиской о невыезде.