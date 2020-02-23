Воскресенье, 23 Февраль, 12:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,3
€ 69,42
-1°
Обь
5см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Верховный суд Республики Алтай рассмотрит апелляцию Виктора Облогина

, ИА "Амител"
Экс-мэра Горно-Алтайска приговорили к четырем годам лишения свободы условно, но приговор в силу не вступил
Виктор Облогин / Фото: из архива amic.ru

Виктор Облогин / Фото: из архива amic.ru

Верховный суд Республики Алтай рассмотрит апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба городского суда

"В судебном заседании более 70 раз объявлялся перерыв, четыре раза производство по делу приостанавливалось в связи с болезнью Облогина В.А., – уточнили в инстанции. – На момент окончания апелляционного оформления объем уголовного дела составил 51 том".

Следствие установило, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Он, используя свое служебное положение, похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей.

Кроме того, незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов более 17 млн рублей. Также Облогин предоставил обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей.

Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил в связи с его обжалованием. Сейчас бывший глава города находится под подпиской о невыезде.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
12:35
Самбурская призналась, что мечтает уехать из России 1
12:04
ДТП, сходы снега и отключения света. Прогноз ЧС в Алтайском крае 1
11:28
"По факту обязан": 12 качеств настоящего мужчины в гифках 1
11:06
Тело человека нашли при пожаре в Барнауле 0
10:30
Верховный суд Республики Алтай рассмотрит апелляцию Виктора Облогина 0
10:14
"Какой ты на фиг танкист". В каких войсках тебе служить? 0
09:36
Не только "Черный квадрат": знаменитые работы Казимира Малевича 2
09:11
Мужество и храбрость: лучшие фильмы про российскую и западные армии 9
08:35
"Побрит, пострижен и слегка выпимши". Настоящий мужчина глазами барнаульцев 1
08:00
Царство небесное или огонь вечный. В чем смысл Недели о Страшном суде? 8
07:39
Детские выходки суровых мужчин: 23 Февраля посвящается 0
07:03
"Диктант Победы" вновь напишут в Алтайском крае 0
06:32
День защитника Отечества. Что мы празднует 23 февраля и почему? 7
06:01
Слабый снег и 0°С: какой будет погода на Алтае в День защитника Отечества 0
23:50
Самую красивую девушку Сибири и лучшего парня Барнаула выберут 29 февраля 0
23:35
Москвич получил 25 административных штрафов за один день 6
22:55
Маршрутка врезалась в учебный автомобиль в Барнауле 9
22:28
"АлтайБаскет" без проблем разобрался с "Нефтехимиком" 1
21:59
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ критической 1
21:35
"Таких, как Rammstein, сотни". Лев Лещенко раскритиковал новый клип Тилля Линдеманна 29
20:33
Житель Бийска сфотографировал фасад дома в момент обрушения 2
19:59
Максима Каца и 15 его сторонников исключили из "Яблока" 2
19:30
Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации 3
18:53
Пытавшийся убить ребенка подросток из Мурманской области ранее уже убивал 3
18:34
Алтайский актер сыграл гея и перестал быть гомофобом 13
17:59
В Алтайском крае эпидпорог по ОРВИ превышен на 29% 0
17:27
Жительница Барнаула обманом получила грант на 863 тысячи рублей 5
16:51
Сериал "Друзья" вернется на экраны 1
16:16
Кафе "Каспий" загорелось в Барнауле 1
15:55
Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на сибирской трассе 0
15:27
Шувалов: "Бизнесмены могут стать передовым классом в России" 20
14:54
15-летний подросток пытался убить ребенка в Мурманской области 1
14:28
Сергей Шубенков пожертвовал призовые деньги на ремонт спортшколы в Барнауле 8
13:52
Барнаулец призывает власти решить проблему с переселением из аварийного дома 0
13:13
Минздрав не выявил нарушений в действиях врача, отказавшейся принять пациента с ВИЧ 5
12:38
Мошенник, прикинувшийся сотрудником банка, похитил полмиллиона рублей у барнаульца 1
12:06
Сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей 12
11:30
США провели учения на случай российского ядерного удара 5
11:00
Опубликован перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ 9
10:30
Алтайский край стал лидером по доступности масленичных блинов 3
10:00
Женщине, спросившей Путина, как прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу 23
09:34
Последняя Shibyua-22. Х Фестиваль поклонников аниме и косплея пройдет в Барнауле 0
09:11
Так пахнет эксклюзив. Где в Барнауле купить аромат, который будет только у вас 0
08:45
Команды КВН вновь начнут сражаться за звание самой смешной в Алтайском крае 0
08:24
200 тест-систем для выявления коронавируса привезут в Барнаул 4
08:01
Масленица 2020: когда начинать печь блины и зачем это нужно 5
07:33
Чтобы не поплыть: в МЧС рассказали, как Алтайский край готовится к паводку 6
07:18
"Есть вечером можно". Фитнес-тренер развеял мифы о похудении 2
07:06
Житель Алтайского края пропал в Крыму 1
06:39
Семейные фотографии, которые повторили годы спустя 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.