Тело человека нашли при пожаре в Барнауле

Фото: Вадим Бачериков / vk.com/barneos22

Информация о возгорании на втором этаже здания № 41а по улице Никитина поступила в оперативные службы 22 февраля в 23:45, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Прибывшие спасатели в горящей квартире обнаружили тело человека. Его личность устанавливают специалисты. Остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

В ликвидации пожара задействовали 35 человек личного состава пожарной охраны и восемь единиц техники. Они вынесли из опасной зоны семь газовых баллонов. Также на месте ЧП работали электрики, газовики и полицейские.

Пламенем повреждены мебель и вещи в квартире на площади 20 квадратных метров. Распространение огня остановили в 00:02, а полностью потушили горение в 00:12.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину установят в ходе экспертиз.