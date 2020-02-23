ДТП, сходы снега и отключения света. Прогноз ЧС в Алтайском крае

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 23 февраля передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на системах ЖКХ. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Михайловском и Шелаболихинском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололеда и снегопадов.

Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возможно обрушение кровли, а также сход снежных и ледяных масс на людей и автомобили.

Из-за обильных осадков в виде мокрого снега существует высокая вероятность отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях.