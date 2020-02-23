Самбурская призналась, что мечтает уехать из России

Актриса театра и кино Настасья Самбурская призналась подписчикам в своем Instagram, что страстно желает уехать из России на время и никакой трудовой деятельностью не заниматься.

"Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется", – написала артистка.

На уточняющий вопрос, что ей мешает отдыхать в России, она ответила: "Холод собачий". По словам актрисы, она сразу же отправится за рубеж, как только определится со страной, где желает пожить.

Ранее артистка попала под шквал критики, когда пожаловалась на русских туристов, которые мешают остальным отдыхающим на одном из пляжей Бали.

Широкую известность Самбурская получила в 2011 году, исполнив главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на телеканале ТНТ.