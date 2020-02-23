Главные часы Барнаула на покрасят на два раза и очистят от пыли

Завершился аукцион на обслуживание барнаульских часов, расположенных по адресам пр-кт Ленина, 82 (здание "Под шпилем"), пр-кт Строителей, 22 (площадь Победы), пересечение улиц Малахова-Георгия Исакова и ул. Союза Республик, 40.

Как сообщается на сайте Госзакупок, единственным участником торгов и победителем стала компания "Русский сервис". Она согласилась до 30 декабря выполнить оговоренные контрактом работы за 397,9 тысячи рублей.

На каждые часы обозначен свой список работ. В частности, предусмотрены окраска масляной краской четырех циферблатов на два раза, заливка электрооборудования трансмиссионным маслом, очистка от пыли, проверка радиоэлементов на наличие дефектов, проверка контактных соединений первичных электрических часов, смазка стрелочных механизмов.

Проверка точности хода часов и корректировка времени, показываемого часами, должна осуществляться ежедневно. Кроме того, дважды в месяц подрядчик обязан проверять их освещение.

Напомним, часы на здании "Под шпилем" появились в декабре 1999 года. Инициатором выступил глава администрации Октябрьского района Владимир Иванов.

Часы на угловом здании пр. Строителей 22 находятся рядом с площадью Победы. Их установили в 1975 году. Изначально они принадлежали алтайскому отделению Западно-Сибирской железной дороги.

Часы на аллее Барнаула в районе пересечения улиц Малахова-Георгия Исакова появились в 1980 году и стали символом Ленинского района.