Ох, ты ж блин. Как отметить Масленицу и не растолстеть

Считайте калории

Чтобы не потолстеть на блинчиках во время масленичной недели, выбирайте для приготовления блинов, пирогов, оладушек и других блюд продукты с низким содержанием калорий. Их количество всегда указано на упаковке. Хотите съесть несколько жирных блинчиков с маслом? Не отказывайте себе! Главное, чтобы вы не превысили суточною норму калорий.

"Если калорий больше индивидуальной нормы, человек набирает вес. При отрицательной калорийности рацион питания можно составить хоть из блинов, и человек будет худеть. Другое дело, что на одних блинах он будет дико голодным", – говорит квалифицированный нутрициолог и профессиональный тренер Илья Казюра.

Безопасное количество съеденных "вредностей" для каждого человека разное. Важно учитывать и физическую активность в течение дня, то есть процесс сжигания этих калорий. А вот время приема пищи, оказывается, практически не важно. Например, убеждение, что до 12 часов можно есть что угодно и не толстеть, всего лишь миф, говорит Казюра. Так же как и старинный совет не есть на ночь.

"Важно общее количество калорий в течение дня, а не время их поступления. Если съесть блин на ночь при дефиците калорий, то ничего не изменится. Но все мы понимаем, что на ночь есть вредно, так как это лишняя нагрузка для организма", – советует тренер.