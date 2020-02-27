Ох, ты ж блин. Как отметить Масленицу и не растолстеть

Блины с маслом, творогом, икрой, ватрушки да пироги – традиционные блюда на русскую Масленицу. Все такое вкусное, но очень калорийное. И главный вопрос этой недели – как отметить Масленицу и не потолстеть. Специалисты по снижению веса дали читателям amic.ru пять советов, которые помогут сохранить фигуру, не отказываясь от блинов.
Чтобы не потолстеть на блинчиках во время масленичной недели, выбирайте для приготовления блинов, пирогов, оладушек и других блюд продукты с низким содержанием калорий. Их количество всегда указано на упаковке. Хотите съесть несколько жирных блинчиков с маслом? Не отказывайте себе! Главное, чтобы вы не превысили суточною норму калорий.
"Если калорий больше индивидуальной нормы, человек набирает вес. При отрицательной калорийности рацион питания можно составить хоть из блинов, и человек будет худеть. Другое дело, что на одних блинах он будет дико голодным", – говорит квалифицированный нутрициолог и профессиональный тренер Илья Казюра.
Безопасное количество съеденных "вредностей" для каждого человека разное. Важно учитывать и физическую активность в течение дня, то есть процесс сжигания этих калорий. А вот время приема пищи, оказывается, практически не важно. Например, убеждение, что до 12 часов можно есть что угодно и не толстеть, всего лишь миф, говорит Казюра. Так же как и старинный совет не есть на ночь.
"Важно общее количество калорий в течение дня, а не время их поступления. Если съесть блин на ночь при дефиците калорий, то ничего не изменится. Но все мы понимаем, что на ночь есть вредно, так как это лишняя нагрузка для организма", – советует тренер.
Илья Казюра также напомнил, что углеводы (а именно они составляют основу блинов и других масленичных блюд) дают лишь временное чувство насыщения. И поэтому не стоит ими злоупотреблять, если вы желаете снизить или удержать вес. Лучше добавьте в свой рацион овощи, мясо и рыбу. Эти продукты не только полезны, но и позволят дольше сохранить чувство сытости.
"Длительное насыщение дают только белки и жиры, а это мясо, рыба, морепродукты, яйца и другие продукты, которые перевариваются до 6-8 часов. Человек дольше остается сытым, он чувствует себя комфортно и не хочет съесть плитку шоколада или тарелку блинов. Если рацион составить только из углеводов, то будете ощущать голод в течение всего дня. Углеводы стимулируют выброс инсулина и подъем сахара в крови. Сначала тебе хорошо, но через полчаса-час ты хочешь есть еще сильнее", – говорит Илья Казюра.
Масленицу недаром называют хлебосольной – в этот период все стараются угощать друг друга. Но вы же помните про чувство меры? Поэтому вежливо, но твердо отказывайтесь от "еще кусочка". Специалист по снижению веса клиники "Доктор Борменталь" Виталий Жихров говорит, что если внутренне вы стабильны и уверены в себе, то сказать "нет" легко в любой обстановке и перед любыми людьми.
"А когда уверенности нет, то тогда возникает соблазн и "ну и ладно, раз настаивают". Здесь важно всегда стоять на своем, ведь мы имеем право хотеть чего-то другого, даже если это и идет вразрез с позицией окружающих. Никогда не бойтесь отказать человеку", – советует он.
Сохранить вес поможет и смена режима питания, говорит Илья Казюра. Например, вы точно знаете, что 29 февраля и 1 марта вас ждет застолье с блинами, пирогами, ватрушками. За несколько дней до этого по максимуму исключите из рациона углеводы. Специалист советует использовать этот метод перед любыми праздниками.
"После застолья люди часто устраивают разгрузочные дни, сидя на яблочных и кефирных диетах. Но это не работает. Работает другая схема: если вы решили наесться блинов, за два-три дня до этого нужно максимально просадить запасы гликогена в печени и мышцах. Гликоген – это консервированная глюкоза, которая хранится в нашем организме про запас. Так называемый резервный вид энергии. И если мы заранее уберем из рациона углеводы, то освободим гликогеновые запасы. И когда будем есть блинчики, то все углеводы уйдут не в жировые "депо", а на место опустошенного гликогена. Также можно провести две-три тренировки, чтобы опустошить запасы гликогена по максимуму", – рекомендует нутрициолог.
Но если вдруг у вас не хватило силы воли и вы объедались блинами несколько дней подряд, не корите и не наказывайте себя. Именно привычка самокритично относиться к себе часто препятствует снижению веса, говорит Жихров.
"Когда мы себя критикуем, то очень переживаем. А когда человек переживает, то просто не может долго находиться в таком состоянии – ему хочется чем-то это компенсировать. И если общения или развлечений нет, то самое доступное средство – поесть чего-нибудь вкусненького. Получается порочный круг", – отмечает он.
Диетолог советует не винить себя, а просто вернуться к привычному режиму питания. Тем более не нужно морить себя голодом и два дня пить одну воду – подобные меры могут вновь привести к срыву. Сбросить лишние килограммы поможет и спорт. Но сразу бегать по пять километров на велодорожке не нужно.
"Важно знать свой организм – какая физическая активность ему подходит больше всего. Именно так можно управлять и контролировать снижение веса", – добавляет специалист.
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